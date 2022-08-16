Елена Мозговая показала, как выглядела во время сложного периода в жизни: "В глазах слезы"

Знаменитость, просматривая старые фотографии, наткнулась на снимок, сделанный в начале 2011 года.

Она поделилась, что тогда прошло полгода, как умер ее отец, легендарный композитор Николай Мозговой. Как призналась Елена на странице Facebook, тогда она была в отчаянии и земля ушла из-под ног.

"Никакого понимания, что делать и как жить дальше не было... Все в каком-то мраке, тумане и тьме... Я была в отчаянии и обвиняла весь мир и, конечно же, себя, что не уберегла. P.S. Сколько раз видела это фото, но только сегодня заметила, что в глазах "стоят слезы", – прокомментировала она.

Елена Мозговая / Фото: facebook.com/olenamozgova

Мозговая добавила, что сейчас смотрит на себя и понимает, что она сильна.

"Шансы выпрыгнуть из того состояния были мизерные, оттолкнуться от дна и постепенно подниматься вверх было невероятно сложно… Но я это сделала... Сейчас я люблю себя, свое состояние, свое мировосприятие. Моя жизнь наполнена светом и так, почувствовать свет возможно только, когда понял, что такое тьма", – добавила она.

Напомним, ранее Елена Мозговая откровенно рассказала о своей тяжелой болезни. Год назад продюсер думала о самоубийстве.

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