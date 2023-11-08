Елена Мозговая показала, как выглядит могила ее легендарного отца: "Проверили, не выкопали ли можжевельник"

Украинская продюсер, дочь легендарного композитора Николая Мозгового Елена Мозговая на днях побывала на могиле своего известного отца.

Об этом она рассказала на странице Facebook и запостила видео, которое сняла на Байковом кладбище, где покоится Николай Петрович. Под видео Мозговая написала, что ее отец очень любил осень:

"Проверили, не выкопали ли можжевельник у папы. Все норм, прижился, не выкопали, сидит как следует тот можжевельник. Осень, кстати, его самое любимое время года…" – подписала видео продюсерша.

Елена Мозговая побывала на могиле своего легендарного отца Николая Мозгового

Напомним, недавно разгорелся конфликт между певцом SHUMEI и продюсером Еленой Мозговой. Дело в том, что артист без разрешения исполнил хит "Минає день, минає ніч" Николая Мозгового. Продюсер обвинила певца в нарушении авторских прав. В свою очередь, SHUMEI поспешил извиниться и получил разрешение петь песню за символическую сумму 100 гривен. Также артист перевел 50 тысяч гривен на счет благотворительного фонда Елены Мозговой. На эти деньги приобрели прибор ночного видения для военных.

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