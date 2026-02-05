Елена Мозговая показала мужа-военного Аксельрода и растрогала его встречей с дочерью

Елена Мозговая, Дэвид Аксельрод и их дочь / © instagram.com/david__axelrod

Украинский продюсер Елена Мозговая порадовала фанов редким семейным контентом.

В Instagram звезда впервые за долгое время показала своего мужа Дэвида Аксельрода, который во время службы нашел возможность увидеться с семьей. На трогательной фотографии можно разглядеть, как музыкант в военной форме нежно обнимает 10-летнюю дочь Соломию и отдыхает рядом с ней. Елена запечатлела трогательный момент и написала, что это «мгновения, когда слова лишние».

Защитник Дэвид Аксельрод с дочерью Соломией от Елены Мозговой / © instagram.com/mozgovaolena

В комментариях под постом отреагировали на встречу так же щемяще, как и сама семья. Юзеры разделили этот счастливый момент воссоединения защитника с родными.

Дэвид Аксельрод мобилизовался — что известно о его службе и где он сейчас

Елена Мозговая ранее рассказывала, что ее муж, певец Дэвид Аксельрод, с начала полномасштабного вторжения служит в Силах обороны Украины. Сначала артист находился в рядах Территориальной обороны, затем — в Национальной гвардии. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, операции и реабилитации, он продолжил службу и волонтерство, которым занимается с 2014 года, сознательно вернувшись в Украину даже после поездок за границу.

Также известно, что в 2022 году Аксельрод получил тяжелую травму колена во время службы в ТрО, перенес две операции и проходил длительную реабилитацию. Впрочем, даже в этот период певец не прекращал активной деятельности и участвовал в концертах, в частности посвященных памяти Николая Мозгового.