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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
274
Время на прочтение
1 мин

Елена Мозговая показала обваленный потолок в доме и шокировала, что произошло

Знаменитость объяснила, из-за чего потолок в его доме не выдержал и испортился.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Елена Мозговая

Елена Мозговая / © facebook.com/mozgovaolena74

Украинский продюсер Елена Мозговая показала обваленный потолок в доме и шокировала, что произошло.

Об этом знаменитость рассказала в своем Facebook. Звезда опубликовала фото, на котором видно, как свисает кусок потолка. Елена Мозговая поделилась, что это произошло на фоне «бесконечных сотрясений». Очевидно, вражеские обстрелы довольно часто происходят рядом с домом продюсера. Так что дом страдает от взрывных волн.

Елена Мозговая также призналась, что потолок обрушился из-за разгерметизации, в результате чего вода потекла не туда и дала такие последствия. К счастью, с продюсером и ее родными все хорошо. Сама же Елена Мозговая призналась, что опубликовала этот пост только для того, чтобы немного пожаловаться.

Дом Елены Мозговой

Дом Елены Мозговой

«После бесконечных сотрясений, наш дом немного разгерметизировался, вода пошла не туда и у нас обвалился потолок. Ничего не прошу, просто немного пожалуюсь», — поделилась с подписчиками знаменитость.

Тем временем поклонники Елены Мозговой в комментариях поддержали ее. Пользователи подчеркнули, что главное то, что с продюсером и его родными все хорошо, а потолок отремонтируется.

Напомним, недавно Елена Мозговая праздновала день рождения мужа, певца Дэвида Аксельрода. Знаменитость нежно поздравляла возлюбленного с 43-летием и растрогала обращением к нему.

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Дата публикации
Количество просмотров
274
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