Елена Мозговая / © facebook.com/mozgovaolena74

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Украинский продюсер Елена Мозговая показала обваленный потолок в доме и шокировала, что произошло.

Об этом знаменитость рассказала в своем Facebook. Звезда опубликовала фото, на котором видно, как свисает кусок потолка. Елена Мозговая поделилась, что это произошло на фоне «бесконечных сотрясений». Очевидно, вражеские обстрелы довольно часто происходят рядом с домом продюсера. Так что дом страдает от взрывных волн.

Елена Мозговая также призналась, что потолок обрушился из-за разгерметизации, в результате чего вода потекла не туда и дала такие последствия. К счастью, с продюсером и ее родными все хорошо. Сама же Елена Мозговая призналась, что опубликовала этот пост только для того, чтобы немного пожаловаться.

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Дом Елены Мозговой

«После бесконечных сотрясений, наш дом немного разгерметизировался, вода пошла не туда и у нас обвалился потолок. Ничего не прошу, просто немного пожалуюсь», — поделилась с подписчиками знаменитость.

Тем временем поклонники Елены Мозговой в комментариях поддержали ее. Пользователи подчеркнули, что главное то, что с продюсером и его родными все хорошо, а потолок отремонтируется.

Напомним, недавно Елена Мозговая праздновала день рождения мужа, певца Дэвида Аксельрода. Знаменитость нежно поздравляла возлюбленного с 43-летием и растрогала обращением к нему.

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