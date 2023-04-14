Елена Мозговая показала подросшую дочь от Дэвида Аксельрода, с которой впервые писанки разрисовывала

Известная украинская продюсерша Елена Мозговая поделилась кадрами с подросшей дочерью Соломией.

Звездная семья уже активно готовится встречать Пасху, которую в этом году украинцы празднуют 16 апреля. Важным атрибутом праздника стала писанка, так что Елена вместе с Соломией тоже решили попробовать так украсить пасхальное яйцо.

Для 8-летней девочки такой опыт был первым в жизни, поэтому она с интересом взялась за дело. Мозговая поделилась кадрами с подросшей дочерью в процессе.

"Солик вчера творила свою первую писанку", — написала Мозгова.

Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Девочка изобразила на своей писанке цветы и птичку.

Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Напомним, что Елена Мозговая воспитывает дочь Соломию вместе с певцом Дэвидом Аксельродом. Также продюсер имеет старшую дочь Зою от первого брака и среднюю Евгению от исполнителя Александра Пономарева.

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