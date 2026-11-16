Елена Мозговая показала редкое фото отца и раскрыла секрет, как он создавал легендарные хиты

Елена Мозговая / © facebook.com/olenamozgova

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Продюсер Елена Мозговая рассказала о необычном способе, которым ее отец, легендарный композитор Николай Мозговой , создавал свои музыкальные хиты и вспомнила особую деталь его творческого процесса, которая до сих пор вызывает у нее восхищение.

Дочь артиста поделилась архивным фото отца и рассказала, как рождались его знаменитые мелодии. Для работы ему не нужно было ожидать особого настроения. Он не должен искать вдохновения или создавать специальную атмосферу. Музыка уже жила внутри него. Чтобы перенести ее на бумагу, композитору хватало всего нескольких вещей. И среди них не было ни одного музыкального инструмента.

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Папе даже музыкальный инструмент был не нужен, чтобы писать музыку. На этом фото он этим и занимается. Записывает ноты, которые рождаются в его голове, сердце и душе и постепенно слагаются в мелодию очередного шедевра. Ему не требовались ни рояль, ни оркестр… Некоторым людям нужен инструмент, чтобы создавать музыку. А другие – сами являются музыкой», – поделилась Елена.

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Сообщение Елены Мозговой / © facebook.com/olenamozgova

По словам продюсерши, секрет творческого процесса Николая Мозгового был удивительно простым: тишина, карандаш и лист бумаги. Именно так композитор фиксировал возникшие в его воображении мелодии. Ему не нужны были клавиши рояля, чтобы услышать будущую композицию, ведь он знал, как она должна звучать.

Творческий путь Николая Мозгового к широкой популярности начался задолго до его сольной карьеры. В 1970-х он выступал в составе вокально-инструментальных ансамблей «Беркут», «Волшебные гитары» и «Мальвы», где был не только певцом, но и художественным руководителем. Впоследствии его имя все чаще связывалось с композиторской деятельностью.

Николай Мозговой / © www.livestory.com.ua

Одной из важных вех в его карьере стала песня Край, мой родной край в исполнении Софии Ротару, которая принесла ему широкое признание 1979 года. А уже в середине 1980-х Николай Мозговой начал сам исполнять собственные композиции, впоследствии ставшие частью золотого фонда украинской эстрады.

Напомним, ранее Елена Мозговая также делилась трогательными семейными воспоминаниями. В частности, продюсер поздравила маму с днем рождения и показала архивные фотографии с детства.

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