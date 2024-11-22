Елена Мозговая показала редкое фото своей мамы-красавицы с 9-летней внучкой

Украинский продюсер Елена Мозговая, которая недавно жаловалась на состояние своего здоровья, порадовала поклонников семейным контентом.

На своей Facebook-странице Мозговая поделилась редким фото своей 9-летней дочери от певца Дэвида Аксельрода и мамы Виолеты. На изображении юная Соломия предстает в объятиях бабушки, у которой изысканный макияж и заплетенные афрокосички, собранные в хвост. Продюсер не стала указывать, когда именно был сделан снимок, однако акцентировала внимание на красоте двух поколений.

Дочь и мама Елены Мозговой / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

"Мои красавицы", — восхитила подписью Елена.

В комментариях пользователи сделали маме и дочери знаменитости множество комплиментов. И пожелали счастья семье.

Красивые и славные бабушка Виолета и внуки на радость семье! Класс

Молодая красивая бабушка и солнышко Соля, будьте счастливы вместе на долгие годы

Здоровья, мира и душевного спокойствия

Дай Бог здоровья бабушке и вдохновения в творчестве внучке!

Напомним, недавно продюсер Елена Мозговая неожиданно призналась в абьюзе со стороны Александра Пономарева во времена их прошлого брака.

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