Елена Мозговая показала редкое фото своей мамы-красавицы с 9-летней внучкой

Два поколения попозировали для милого фото.
Украинский продюсер Елена Мозговая, которая недавно жаловалась на состояние своего здоровья, порадовала поклонников семейным контентом.
На своей Facebook-странице Мозговая поделилась редким фото своей 9-летней дочери от певца Дэвида Аксельрода и мамы Виолеты. На изображении юная Соломия предстает в объятиях бабушки, у которой изысканный макияж и заплетенные афрокосички, собранные в хвост. Продюсер не стала указывать, когда именно был сделан снимок, однако акцентировала внимание на красоте двух поколений.
"Мои красавицы", — восхитила подписью Елена.
В комментариях пользователи сделали маме и дочери знаменитости множество комплиментов. И пожелали счастья семье.
- Красивые и славные бабушка Виолета и внуки на радость семье! Класс
- Молодая красивая бабушка и солнышко Соля, будьте счастливы вместе на долгие годы
- Здоровья, мира и душевного спокойствия
- Дай Бог здоровья бабушке и вдохновения в творчестве внучке!
Напомним, недавно продюсер Елена Мозговая неожиданно призналась в абьюзе со стороны Александра Пономарева во времена их прошлого брака.
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