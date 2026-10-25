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Елена Мозговая показала себя беременной и сделала откровенное заявление о родах после 40 лет
Знаменитость вспомнила, как узнала, что в третий раз станет мамой, а также какой у нее была реакция.
Украинский продюсер Елена Мозговая показала себя беременной и сделала откровенное заявление о родах после 40 лет.
В своем Facebook знаменитость поделилась архивным снимком. На фото были изображены Елена Мозговая, которая тогда находилась в положении, и ее муж, певец Дэвид Аксельрод. Продюсер демонстрировала свой беременный животик, а возлюбленный дарил ей нежные поцелуи.
Также знаменитость вспомнила, как узнала, что в третий раз станет мамой. Беременность была незапланированной, так что Елена Мозговая сначала испытала страх. Но вместе с тем она поняла, что уже очень ждет ребенка и любит его. Что касается родов после 40 лет, то продюсер признает, что это еще тот вызов: и физический, и эмоциональный, и психологический. Однако вместе с тем материнство в таком возрасте очень осознано.
«В 41 ты уже гораздо лучше знаешь себя. Меньше беспокоишься о чужих мыслях и гораздо отчетливее понимаешь, что на самом деле имеет значение. Рожать в 41 — абсолютно нормально. Главное не цифра в паспорте, а любовь, готовность и возможность подарить новому человеку счастливое детство. В конце концов я получила от жизни подарок, ценность которого невозможно измерить никакими цифрами», — отметила продюсер.
Напомним, недавно Елена Мозговая пожаловалась на сильную боль в спине. Продюсер также раскрыла причину его возникновения.