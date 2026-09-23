ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
75
Время на прочтение
1 мин

Елена Мозговая показала себя совсем юной и очаровала красотой: продюсера сравнили с Брук Шилдс

Знаменитость показала, как выглядела в подростковом возрасте.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Елена Мозговая

Елена Мозговая / © facebook.com/mozgovaolena74

Украинская продюсер Елена Мозговая поделилась своим архивным фото, на котором очаровала красотой.

На знаменитость нахлынули воспоминания. Она решила посмотреть архивные фотографии, одной из которых поделилась в Facebook. Снимок был сделан в Крыму, недалеко от Ялты, когда Елена Мозговая была еще совсем юной. Тогда ей ориентировочно было 14-15 лет.

Кстати, продюсер также заинтриговала подписчиков. Знаменитость сейчас готовит концерт памяти отца — композитора Николая Мозгового, на котором обещает показать немало архивного контента.

«Люблю погрузиться в архивы… Здесь мне где-то 14 или 15 лет… Точно в Крыму, недалеко от моей любимой Ялты. В следующем концерте памяти папы, который мы с командой уже начали готовить, будет много интересных архивных видео, аудио, фото», — делится знаменитость.

Елена Мозговая

Елена Мозговая

Тем временем подписчики Елены Мозговой активно начали оценивать ее архивное фото. Пользователи не сдерживались от эмоций и отмечали, что продюсер на снимке очень красивая. Некоторые вообще сравнили ее с голливудской актрисой Брук Шилдс и заверили, что они — словно две копии.

  • Вы красивая и необъятная!

  • Вам говорили, что вы похожи на Брук Шилдс из «Голубой лагуны»?

  • Настоящая, красивая! Фото точно сделано на пленку, никакого искусственного интеллекта. Наслаждение для глаз!

Напомним, недавно Елена Мозговая язвительно подколола бывшего супруга, певца Александра Пономарева. Продюсер резко высказалась о его писательском дебюте.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie