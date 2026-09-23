Елена Мозговая показала себя совсем юной и очаровала красотой: продюсера сравнили с Брук Шилдс

Елена Мозговая / © facebook.com/mozgovaolena74

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Украинская продюсер Елена Мозговая поделилась своим архивным фото, на котором очаровала красотой.

На знаменитость нахлынули воспоминания. Она решила посмотреть архивные фотографии, одной из которых поделилась в Facebook. Снимок был сделан в Крыму, недалеко от Ялты, когда Елена Мозговая была еще совсем юной. Тогда ей ориентировочно было 14-15 лет.

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Кстати, продюсер также заинтриговала подписчиков. Знаменитость сейчас готовит концерт памяти отца — композитора Николая Мозгового, на котором обещает показать немало архивного контента.

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«Люблю погрузиться в архивы… Здесь мне где-то 14 или 15 лет… Точно в Крыму, недалеко от моей любимой Ялты. В следующем концерте памяти папы, который мы с командой уже начали готовить, будет много интересных архивных видео, аудио, фото», — делится знаменитость.

Елена Мозговая

Тем временем подписчики Елены Мозговой активно начали оценивать ее архивное фото. Пользователи не сдерживались от эмоций и отмечали, что продюсер на снимке очень красивая. Некоторые вообще сравнили ее с голливудской актрисой Брук Шилдс и заверили, что они — словно две копии.

Вы красивая и необъятная!

Вам говорили, что вы похожи на Брук Шилдс из «Голубой лагуны»?

Настоящая, красивая! Фото точно сделано на пленку, никакого искусственного интеллекта. Наслаждение для глаз!

Напомним, недавно Елена Мозговая язвительно подколола бывшего супруга, певца Александра Пономарева. Продюсер резко высказалась о его писательском дебюте.

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