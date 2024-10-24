Елена Мозговая показала себя в 20 лет и вспомнила страшную аварию, в которую попал ее отец

Знаменитость говорит, что то ДТП перевернуло жизнь их семьи вверх дном.

Украинский продюсер Елена Мозгова показала, как выглядела в 20 лет, а также вспомнила ужасную аварию, в которую попал ее отец Николай Мозговой.

В своем Instagram знаменитость отметила, что произошло это в августе 1994 года. Ее папа попал в жуткую аварию, которая перевернула жизнь их семьи вверх дном. У Николая Мозгового тогда был перелом позвоночника и он долго восстанавливался.

Продюсер поделилась, что ей тогда было всего 20 лет. Мозговая также опубликовала архивное фото, которое было сделано в больничной палате, когда отец пришел в себя.

Елена Мозговая в 20 лет / Фото: facebook.com/olenamozgova

"1994 год, мне 20 лет, в январе родилась Зоя, в августе папа попал в страшную аварию, которая перевернула жизнь нашей семьи вверх дном... Фото из палаты больницы скорой помощи после того, как он пришел в себя... Мне иногда кажется, что за свои 50 лет я прожила не одну и не две жизни... Один человек просто не может столько всего пережить за одну...", — поделилась продюсер.

Отметим, Николай Мозговой ушел из жизни 30 июля 2010 года от остановки сердца. В ноябре Елена Мозговая устраивает концерт памяти легендарного отца, где прозвучат его лучшие песни.

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