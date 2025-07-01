Елена Мозговая показала свою счастливую 10-летнюю дочь от Аксельрода на отдыхе

Елена Мозговая с дочерью / © facebook.com/olenamozgova

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Украинская продюсерша Елена Мозговая показала отдых своей младшей дочери Соломии от певца Дэвида Аксельрода.

Так, знаменитость поделилась с фанами снимком, где 10-летняя Соломия позирует на отдыхе в летнем образе. Девочка одета в нежно-розовое платье, а на ее голове - розовая бандана, поверх которой она надела соломенную шляпку с широкими полями. В это время Соломия также наслаждалась розовым мороженым в рожке и тем самым максимально передала атмосферу летних приключений.

Дочь Елены Мозговой / © instagram.com/mozgovaolena

По словам Елены, именно удовольствие ее детей и наполняет ее искренними радостными эмоциями: "Счастливые дети - счастливы мы". В комментариях Соломию засыпали комплиментами и влюбленными эмоджи.

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Отметим, недавно продюсер делилась, что вместе с Соломией ездила в Хорватию и делилась впечатлениями. В частности, рассказала, что ее больше всего удивило в местных жителях.

Напомним, ранее Елена Мозговая показывала также своего мужа. Она нежно поздравила его с днем рождения и очаровала признанием.