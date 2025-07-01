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- Гламур
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Елена Мозговая показала свою счастливую 10-летнюю дочь от Аксельрода на отдыхе
Знаменитость призналась, что ее радует сейчас больше всего.
Украинская продюсерша Елена Мозговая показала отдых своей младшей дочери Соломии от певца Дэвида Аксельрода.
Так, знаменитость поделилась с фанами снимком, где 10-летняя Соломия позирует на отдыхе в летнем образе. Девочка одета в нежно-розовое платье, а на ее голове - розовая бандана, поверх которой она надела соломенную шляпку с широкими полями. В это время Соломия также наслаждалась розовым мороженым в рожке и тем самым максимально передала атмосферу летних приключений.
По словам Елены, именно удовольствие ее детей и наполняет ее искренними радостными эмоциями: "Счастливые дети - счастливы мы". В комментариях Соломию засыпали комплиментами и влюбленными эмоджи.
Отметим, недавно продюсер делилась, что вместе с Соломией ездила в Хорватию и делилась впечатлениями. В частности, рассказала, что ее больше всего удивило в местных жителях.
Напомним, ранее Елена Мозговая показывала также своего мужа. Она нежно поздравила его с днем рождения и очаровала признанием.