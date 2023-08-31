Елена Мозговая показала заметно подросшую дочь-копию от Дэвида Аксельрода

Украинская продюсерша Елена Мозговая порадовала поклонников семейным контентом.

В своем Facebook знаменитость опубликовала снимок, на котором предстала ее заметно подросшая 8-летняя дочь от мужа, певца Дэвида Аксельрода. На фото Соломия позировала перед камерой в черной вышиванке с распущенными волосами.

Как отметила Мозговая, она опубликовала это фото именно в последний день лета, ведь оно было сделано в это время года. Продюсер отметила, что обожает лето и с нетерпением будет ждать, когда оно снова наступит.

"Ну что ж, прощай лето, мы будем скучать по тебе и ждать встречи. Фото моего солнышка сделано летом, так что пусть останется мне здесь на память", — написала под снимком продюсер.

Дочь Елены Мозговой и Дэвида Аксельрода / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

В комментариях под фото поклонники Мозговой оставили немало приятных слов. Они отметили, что Саломия растет настоящей красавицей и все больше становится похожей на маму.

Какая красавица, эта прекрасная девочка!

А глаза в этой красавицы похожи на мамины!

Красавица, дай Бог крепкого здоровья

Напомним, недавно певица Санта Димопулос показала заметно подросшую дочь. Исполнительница также сообщила, что отдала 4-летнюю Софию в частную школу в Дубае и рассекретила, в какую именно.

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