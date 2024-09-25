Елена Мозговая показалась без макияжа и фотошопа и ответила хейтерам, которые упрекают ее в пластике

Украинский продюсер Елена Мозговая показалась без единой капли косметики и поставила на место хейтеров, которые заявляют, что она делала пластику.

Время от времени знаменитость радует подписчиков новыми фотографиями. Но, как оказалось, Мозговая сталкивается с хейтом из-за тех снимков, где она предстает в изысканном наряде, с ярким макияжем и прической. Пользователи заявляют, что продюсер так красиво выглядит из-за того, что, мол, делала пластику. Знаменитость не стала терпеть язвительных комментариев и отметила, что обычно такое пишут те, кто вообще скрывает свое лицо.

"Интересно, что у тех, кто пишет в комментариях "да ясно, то все пластика", как правило, на аватарке цветочек, котик или еще что-то прекрасное. Есть ли еще второй вариант, когда на аватарке персонаж, который можно снимать без грима у фильме ужасов…Друзья, я за красоту! И внешнюю, и внутреннюю, потому что страшного в нашей жизни и так хватает…", - отметила продюсер.

Елена Мозговая / Фото: facebook.com/olenamozgova

Но чтобы утолить любопытство критиков, Елена Мозговая показала честное фото, на котором продемонстрировала свою природную красоту. На снимке знаменитость предстала без единой капли декоративной косметики, а также она не использовала фотошоп или фильтры.

"Вот профессиональный макияж, без брендовых платьев, без украшений и лишних понтов. Что мы видим? 50 лет девочке, которая до сих пор мечтает о чем-то недостижимом, которая не устала любить и дарить это ощущение, которая умеет ценить настоящее: дружбу, любовь, эмоции, поступки, слезы и радость", - отметила продюсер.

Напомним, недавно Елена Мозговая делилась редким фото 9-летней дочери от певца Дэвида Аксельрода. Также исполнительница давала важный совет родителям, которые воспитывают детей.

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