Елена Мозговая показалась под капельницей и пожаловалась на проблемы со здоровьем

Украинская продюсерша Елена Мозговая заставила поклонников очень сильно волноваться за нее.

В соцсетях знаменитость опубликовала фото, где к ее руке была присоединена система капельницы. Также Мозговая обратилась к подписчикам и призвала всех беречь себя.

Продюсерша не стала вдаваться в подробности и раскрывать, что именно с ней произошло. Однако знаменитость дала понять, почему у нее возникли проблемы со здоровьем и она должна была обращаться за помощью к врачам. По словам продюсерши, постоянные обстрелы, недосыпания, печальные новости и волнения из-за незакрытых сборов дают свое.

Елена Мозговая под капельницей / Фото: facebook.com/olenamozgova

"Берегите себя! Да, очень уж хочется победы, спокойствия и мира. Хочется спать и не содрогаться от взрывов и воздушных тревог, не думать о том, что сейчас открою сообщение, а там снова кто-то на щите или раненый, не рыдать, прочитав очередные новости о погибших детях, о безразличии людей, не упрекать себя, что снова не успеваем с помощью, что сборы очень медленные, что, может, это я что-то не так делаю или не так пишу, не так прошу… Но имеем то, что имеем. Пока что так, но все равно – берегите себя", – обратилась к фанатам продюсерша.

Напомним, недавно Елена Мозговая прокомментировала каминг-аут 30-летней дочери.

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