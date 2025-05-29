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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Елена Мозговая показалась с 10-летней дочкой от Аксерольда, которая как две капли воды похожа на отца

Елена Мозговая впервые за долгое время поделилась фото с младшей дочерью. Тем временем фанаты продюсера обратили внимание, что девочка очень похожа на своего отца Дэвида Аксельрода.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Елена Мозговая

Елена Мозговая / © instagram.com/mozgova0902

Украинский продюсер Елена Мозговая показала редкое фото с младшей дочерью от мужа, певца Дэвида Аксельрода.

Снимком с 10-летней Соломией знаменитость поделилась в Instagram. На фото Елена Мозговая вместе с дочкой позировали на диване. Продюсер была изображена в кепке, тем временем рядом с ней позировала Соломия, которая была с распущенными волосами, а прическу дополнила заколкой с розовым бантиком.

Подписывать фотографию с младшей дочерью Елена Мозговая особо не стала. Знаменитость лишь коротко отметила: "Счастье". К фото продюсер добавила смайлики с красными сердечками.

Елена Мозговая с дочкой от Дэвида Аксельрода

Елена Мозговая с дочкой от Дэвида Аксельрода

Тем временем подписчики Елены Мозговой были более многословными. Они написали немало комплиментов ей и Соломии. Также фанаты отметили, что девочка как две капли воды похожа на папу - Дэвида Аксельрода.

  • Как Соломийка похожа на своего отца! Красавица!

  • Какие красивые девушки!

  • Очень милая фотография!

Напомним, недавно старшая дочь Елены Мозговой рассекретила свою профессию. Также Зоя откровенно рассказала, как за два года изменилась.

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