- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 66
- Время на прочтение
- 1 мин
Елена Мозговая показалась с 10-летней дочкой от Аксерольда, которая как две капли воды похожа на отца
Елена Мозговая впервые за долгое время поделилась фото с младшей дочерью. Тем временем фанаты продюсера обратили внимание, что девочка очень похожа на своего отца Дэвида Аксельрода.
Украинский продюсер Елена Мозговая показала редкое фото с младшей дочерью от мужа, певца Дэвида Аксельрода.
Снимком с 10-летней Соломией знаменитость поделилась в Instagram. На фото Елена Мозговая вместе с дочкой позировали на диване. Продюсер была изображена в кепке, тем временем рядом с ней позировала Соломия, которая была с распущенными волосами, а прическу дополнила заколкой с розовым бантиком.
Подписывать фотографию с младшей дочерью Елена Мозговая особо не стала. Знаменитость лишь коротко отметила: "Счастье". К фото продюсер добавила смайлики с красными сердечками.
Тем временем подписчики Елены Мозговой были более многословными. Они написали немало комплиментов ей и Соломии. Также фанаты отметили, что девочка как две капли воды похожа на папу - Дэвида Аксельрода.
Как Соломийка похожа на своего отца! Красавица!
Какие красивые девушки!
Очень милая фотография!
Напомним, недавно старшая дочь Елены Мозговой рассекретила свою профессию. Также Зоя откровенно рассказала, как за два года изменилась.