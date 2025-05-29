Елена Мозговая показалась с 10-летней дочкой от Аксерольда, которая как две капли воды похожа на отца

Елена Мозговая / © instagram.com/mozgova0902

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Украинский продюсер Елена Мозговая показала редкое фото с младшей дочерью от мужа, певца Дэвида Аксельрода.

Снимком с 10-летней Соломией знаменитость поделилась в Instagram. На фото Елена Мозговая вместе с дочкой позировали на диване. Продюсер была изображена в кепке, тем временем рядом с ней позировала Соломия, которая была с распущенными волосами, а прическу дополнила заколкой с розовым бантиком.

Подписывать фотографию с младшей дочерью Елена Мозговая особо не стала. Знаменитость лишь коротко отметила: "Счастье". К фото продюсер добавила смайлики с красными сердечками.

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Елена Мозговая с дочкой от Дэвида Аксельрода

Тем временем подписчики Елены Мозговой были более многословными. Они написали немало комплиментов ей и Соломии. Также фанаты отметили, что девочка как две капли воды похожа на папу - Дэвида Аксельрода.

Как Соломийка похожа на своего отца! Красавица!

Какие красивые девушки!

Очень милая фотография!

Напомним, недавно старшая дочь Елены Мозговой рассекретила свою профессию. Также Зоя откровенно рассказала, как за два года изменилась.