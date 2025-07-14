Елена Мозговая показалась возле места смерти отца и растрогала разговором с ним во сне

Елена Мозговая и ее отец Николай Мозговой / © facebook.com/olenamozgova

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Украинский продюсер Елена Мозговая поделилась трогательными воспоминаниями об отце, певце и композиторе Николае Мозговом.

В своем фотоблоге звезда поделилась, что сейчас находится в особняке мамы и отца, где он умер около 15 лет назад. Незадолго до годовщины смерти родного человека Елена поделилась своими планами привести в порядок помещение и показала фанам его окрестности. Кроме того, она призналась, что именно Николай Петрович завещал ей заботиться об имуществе. В то же время дочь композитора вспомнила свой недавний сон, в котором она встретилась с покойным отцом.

Елена Мозговая возле родительского дома / © instagram.com/mozgovaolena

"Приехала в дом родителей. Здесь сейчас никто не живет. После инсульта у мамы здесь жизни не было. То есть "жизнь" — это вмешательство человека, потому что природа — это мощная стихия, которая разрастается и поглощает все на своем пути... Погрузилась в архивы, в фото, в вещи. Здесь все о Нем. Все пропитано Его энергией, здесь он умер у меня на руках... Ощущения невероятные. Ночью уже приходил, разговаривали о жизни. Осталась пока здесь и решила все хоть немного восстановить, убрать и привести в порядок и к жизни... Он меня попросил это сделать, а я редко когда Ему отказывала..." — поделилась продюсер.

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Напомним, недавно ведущий Константин Грубич показал покойную 17-летнюю дочь на памятном фото и почтил ее память.