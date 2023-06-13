Елена Мозговая покрасила волосы 8-летней дочери в сине-желтые цвета

Продюсер сделала Соломии патриотическую прическу.
Известная украинская продюсерша Елена Мозговая покрасила волосы 8-летней дочери Соломии в сине-желтый цвет.
Результатом знаменитость похвасталась у Facebook. Как рассказала Мозгова, прическу в салоне красоты обновляла бабушка Соломии. Впрочем, 8-летняя девочка тоже захотела перемен. Мастер покрасила волосы Соломии в сине-желтые цвета. Также девочке заплели две косички с патриотическими лентами. Правда, волосы дочери Елены Мозговой покрасили не все, а только две передние пряди.
"Мое патриотическое солнышко! Возили бабушку на покраску и стрижку к нашей сказочной фее Татьяне. Соля все контролировала и вдохновляла, за что получила от Тани замечательные патриотические пряди и косички", — поделилась продюсер.
Напомним, недавно новой прической похвасталась певица Оля Цибульская. Исполнительница коротко подстриглась и теперь ходит с каре и челкой.
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