Елена Мозговая покрасила волосы 9-летней дочери в зеленый цвет и похвасталась ее новым образом

Украинский продюсер Елена Мозговая покрасила волосы 9-летней дочери Соломии в яркий цвет.

Так, знаменитость охотно соглашается на эксперименты. Поэтому, когда ее дочь захотела покрасить волосы, Мозговая согласилась. Соломия выбрала яркий зеленый цвет. Девочке красили не все волосы, а только передние пряди.

В своем фотоблоге Елена Мозговая опубликовала фото дочери, где похвасталась ее новым образом. На снимке продюсер и Соломия мило позировали, прижавшись друг к другу. Как отметила знаменитость, в таком образе дочь напоминает ей сказочную Мавку.

Елена Мозговая с дочерью / Фото: facebook.com/olenamozgova

"Моя мавка", — коротко подписала фотографию с Соломией продюсер.

Напомним, недавно Елене Мозговой пришлось ставить хейтеров на место. Как призналась знаменитость, порой ей прилетает, что, мол, с косметикой и профессиональной прической она гораздо привлекательнее. И продюсер опубликовала фото без макияжа и с полотенцем на голове. Таким образом Мозговая продемонстрировала свою природную красоту.

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