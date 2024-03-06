Елена Мозговая пожаловалась, что после похудения на 22 кило снова набрала лишний вес

Украинская продюсерша Елена Мозговая пожаловалась, что снова набрала лишний вес.

В своем Facebook знаменитость поделилась, что перед войной наконец-то вернулась в форму. Тогда Мозговой удалось похудеть на 22 кило. Впрочем, стресс, который возник на фоне полномасштабной войны, отразился на продюсерше. Как призналась знаменитость, через два года она набрала 16 килограммов.

"Перед войной уже была в нормальной форме. А потом тот проклятый февраль, вторжение, сирены, прилеты, страшные новости… Стресс начала заедать, как следствие — плюс 16 килограммов", — пожаловалась продюсерша.

Елена Мозговая / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Впрочем, Мозговая снова решительно настроена вернуться в форму. Знаменитость убеждена, что это будет нелегко, однако она хочет снова быть в своем нормальном весе.

"Никак не могла найти в себе мотивацию начать процесс возвращения к нормальному весу… Но после серьезного диалога с собой решение принято, дорожная карта создана, движение началось. Пожелайте мне вдохновения, силы и успеха. Тот, кто хоть раз проходил это, знает, как то тяжело не сойти с дистанции", — поделилась Мозговая.

Елена Мозговая после похудения / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Напомним, недавно юморист Юрий Ткач поделился, что похудел на девять кило. Артист рассекретил, как ему это удалось и от чего он отказался.

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