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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Елена Мозговая пожаловалась на сильную боль в спине и раскрыла причину: "Напоминают о существовании"

Пока действовало обезболивающее, продюсер поделилась личными размышлениями о честности.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Елена Мозговая

Елена Мозговая / © instagram.com/mozgovaolena

Украинская продюсер Елена Мозговая рассказала о проблемах со здоровьем, которые периодически напоминают о себе сильной болью в спине.

В своем фотоблоге знаменитость призналась, что боль в спине связана с грыжами. В этот раз неприятные ощущения были настолько сильными, что продюсер вынуждена сделала себе обезболивающий укол.

«Уколола обезболивающее, потому что сильно разболелась спина. Такое бывает, иногда грыжи напоминают о своем существовании», — написала Мозговая.

Елена Мозговая

Елена Мозговая

Пока лекарство начинало действовать, Елена задумалась также о том, насколько важно быть честной прежде всего с собой. Она отметила, что если можно от других людей скрыть собственные чувства, то избежать откровенного разговора с собой значительно сложнее.

«Лежу и думаю о том, что смотреть в глаза — отдельный вид смелости. От других можно скрыть почти все. Можно успешно сыграть роль, подобрать правильные слова, убедительно объяснить даже то, во что сама не веришь. Но вот с собой сложнее… Особенно когда научилась различать собственные желания и чужие ожидания. Когда перестала искать оправдания своим ошибкам и позволила себе быть неидеальной», — поделилась продюсер.

Она также призналась, что научилась принимать себя без иллюзий и стремления отвечать чужим ожиданиям. По словам Мозговой, даже если она не всегда соглашается с собой, то все равно уважает свой выбор и личность.

«Смотрю себе в глаза. Без фильтров. Без иллюзий. Без нужды кому-то нравиться. И знаете что? Мы с этой женщиной не всегда соглашаемся во всем. Но точно уважаем друг друга», — подытожила Елена.

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