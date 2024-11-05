Елена Мозговая призналась, как впервые отреагировала на каминг-аут дочери и общается ли с ее партнершей

Украинский продюсер Елена Мозговая рассказала о своей первой реакции на каминг-аут 30-летней дочери и призналась, общается ли с ее партнершей.

Знаменитость говорит, что знала об отношениях Зои с избранницей до того, как она объявила это публично. Продюсер одобрительно отнеслась к выбору дочери. Также Мозговая признается, что общается с партнершей Зои и у них есть общий семейный чат.

"Конечно, я знала, мы же общаемся, это ведь не то, что там... Я же говорю, у нас даже чатик есть. Я знала все это. Нормально. Я, честно, очень в этом плане демократической всегда была", – рассказала продюсер в интервью Натальи Влащенко.

Дочь Елены Мозговой со своей партнершей

Также Елена Мозговая отметила, что не вмешивается в отношения детей и не дает им незваных советов. Если дочерям продюсера необходима помощь, то, конечно, она отзовется. Однако знаменитость не лезет в личную жизнь детей. Мозговая подчеркнула, что для нее важно, чтобы дочери были счастливы и здоровы.

"Для меня всегда было однозначно одно – здоровье и счастье детей. Все остальное – не интересует. Я никогда не влезала и не влажу. Никаких советов не даю, я никогда не занимаюсь такой историей. Если нужно что-то помочь и я могу – я всегда помогу, но я не влажу", — отметила продюсер.

Дочь Елены Мозговой со своей партнершей

Напомним, недавно Елена Мозговая рассказала об абьюзивных отношениях с певцом Александром Пономаревым. Также знаменитость призналась, почему не общается с бывшим мужем.

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