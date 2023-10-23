Елена Мозговая раскритиковала известного певца и обвинила его в нарушении авторских прав

Украинский продюсер Елена Мозговая раскритиковала популярного певца SHUMEI и обвинила его в нарушении авторских прав.

Как рассказала в своем Facebook знаменитость, исполнитель на своем концерте исполнил хит ее отца Николая Мозгового — "Минає день, минає ніч". Как оказалось, Елена, которой принадлежат права на композицию, не разрешала ее петь.

"Прислали видео, спрашивают, давала ли я права на исполнение… Во-первых, нет, не давала. Не знаю, кто это, но молодому поколению видно не говорили, что у каждой песни есть авторские права и для публичного исполнения их нужно получить…", – возмутилась продюсер.

Певец SHUMEI без разрешения исполнил песню Николая Мозгового и попал в скандал

Также Елена Мозговая намекнула, что SHUMEI даже не справился с исполнением композиции. Песня "Минає день, минає ніч" сложная. По словам продюсера, она не по силам SHUMEI.

"Во-вторых, никогда не понимала, зачем петь то, что недостижимо для твоих вокальных возможностей", — добавила продюсер.

Напомним, недавно Елена Мозговая поделилась архивным кадром. Знаменитость показала, как выглядела более 30 лет назад.

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