Елена Мозговая раскритиковала известного певца и обвинила его в нарушении авторских прав

Продюсер рассказала, что произошло.
Украинский продюсер Елена Мозговая раскритиковала популярного певца SHUMEI и обвинила его в нарушении авторских прав.
Как рассказала в своем Facebook знаменитость, исполнитель на своем концерте исполнил хит ее отца Николая Мозгового — "Минає день, минає ніч". Как оказалось, Елена, которой принадлежат права на композицию, не разрешала ее петь.
"Прислали видео, спрашивают, давала ли я права на исполнение… Во-первых, нет, не давала. Не знаю, кто это, но молодому поколению видно не говорили, что у каждой песни есть авторские права и для публичного исполнения их нужно получить…", – возмутилась продюсер.
Также Елена Мозговая намекнула, что SHUMEI даже не справился с исполнением композиции. Песня "Минає день, минає ніч" сложная. По словам продюсера, она не по силам SHUMEI.
"Во-вторых, никогда не понимала, зачем петь то, что недостижимо для твоих вокальных возможностей", — добавила продюсер.
Напомним, недавно Елена Мозговая поделилась архивным кадром. Знаменитость показала, как выглядела более 30 лет назад.
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