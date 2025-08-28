ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
756
Время на прочтение
2 мин

Елена Мозговая раскрыла имена известных певиц, которые отказались исполнять песни ее отца

Продюсер регулярно организовывает концерты памяти Николая Мозгового. Репертуар известного певца и композитора-песенника исполняют известные артисты.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Елена Мозговая

Елена Мозговая / © facebook.com/mozgovaolena74

Украинский продюсер Елена Мозговая, которая ранее рассекретила отношения 27-летней дочери, раскрыла имена известных певиц, которые отказались исполнять песни ее отца.

Знаменитость регулярно организовывает концерты памяти легендарного певца и композитора-песенника Николая Мозгового. Его репертуар исполняют известные артисты. Однако в интервью Алина Доротюк Елена Мозговая назвала имена двух певиц, с которыми не складывается сотрудничество. Продюсер не может договориться с Джамалой, ведь постоянно возникают какие-то форс-мажоры.

"У меня в голове складывается какая-то картинка, и я слышу, как бы эту песню спели какая-то исполнительница или исполнитель. Я предлагаю. Например, с Джамалой никак мы не сделаем какую-то историю. То она не может, то еще что-то. Ни разу еще не было ее", - говорит продюсер.

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Также не получается сотрудничество со Златой Огневич. В прошлом году исполнительница заболела, поэтому не смогла выступить. В этом году произошел конфуз с выбором песен. Огневич считала, что исполнит на концерте песню "Грай, музико моя". Однако этот трек споет Тина Кароль, а вот для Златы у Елены Мозговой была подготовлена другая композиция. Однако их сотрудничество не сложилось.

"В этом году снова накладка со Златой Огневич. В прошлом году она заболела и, к сожалению, не смогла быть, а в этом году немножко перепутали песни. Она думала, что поет "Грай, музико моя". На самом деле я ей дала другую песню. Короче, не будет в этом году Златы", - отметила продюсер.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, ранее Елена Мозговая раскрыла истинную причину развода с певцом Александром Пономаревым. Продюсер намекнула, что страдала от физического насилия.

Дата публикации
Количество просмотров
756
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie