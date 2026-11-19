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- Гламур
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Елена Мозговая раскрыла, как семья Ротару отказала ей в предложении: продюсер сделала громкое заявление
Один разговор повлиял на отношение продюсера к легендарной певице.
Украинский продюсер Елена Мозговая рассказала о своих отношениях с певицей Софией Ротару и объяснила, почему больше не зовет ее выступать на своих концертах.
Продюсер регулярно организовывает музыкальное мероприятие, на которое приглашает украинских артистов. Как призналась она на проекте «Наодинці з Гламуром», среди потенциальных участников в свое время могла быть и София Михайловна. Однако после одного случая Мозговая решила больше не обращаться к певице с подобными предложениями.
Елена вспомнила, как после смерти отца, композитора Николая Мозгового, пригласила Ротару выступить на концерте памяти. Однако получила отказ от ее сына Руслана Евдокименко, который вел коммуникацию от имени мамы. После этого Мозговая дала понять, что она утратила желание поддерживать контакт с семьей певицы.
«Я приглашала ее однажды, когда папа умер, на концерт его памяти. Я разговаривала с ее сыном Русланом, но они красиво отказали. Дон Корлеон дважды не просит. Поэтому второй раз и не просила», — объяснила Мозговая в разговоре с Анной Севастьяновой.
Где сейчас София Ротару: куда исчезла и как выглядит
В последние годы 79-летняя София Ротару почти не появляется на публике и редко делится новостями о себе. Во время полномасштабной войны певица иногда публикует контент, посвященный российскому террору и памятным семейным датам.
На фоне длительного отсутствия артистки в публичном пространстве распространялись предположения, что она могла уехать за границу. Однако ее сестра Аурика Ротару опровергла эти слухи и сообщила, что София Михайловна на самом деле живет в собственном доме под Киевом.
Летом 2026 года пребывание певицы в Украине подтвердил и продюсер и организатор концертов Сергей Перман. Он побывал в гостях у Ротару и опубликовал соответствующий пост с датой и местом встречи — «24.08.2026. Киев». Поклонники начали обсуждать возможность будущего возвращения артистки на сцену. Впрочем, сама София Ротару пока не сообщала о планах выступлений.
▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Чому МОЗГОВА не запросила РОТАРУ і ПОЛЯКОВУ, і як ВІТЕР поставив на місце КАМАЛІЮ. ЗАЛАШТУНКИ ШОУ
Напомним, недавно между Еленой Мозговой и командой певицы Оли Поляковой разразился скандал. Продюсер отказалась приглашать звезду на свое шоу из-за отсутствия к ней симпатии, но ее продюсер упрекнул коллегу во лжи. Михаил Ясинский предоставил доказательство — показал их переписку.