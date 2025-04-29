Елена Мозговая рассекретила, где находятся ее старшие дочери и как зарабатывают себе на жизнь

Елена Мозговая / © facebook.com/mozgovaolena74

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Украинский продюсер Елена Мозговая рассекретила, где находятся ее старшие дочери во время войны и как они зарабатывают себе на жизнь.

В знаменитости, кроме 10-летней Соломии, есть взрослые дети — 31-летняя Зоя и 27-летняя Евгения. Елена Мозговая в разговоре с журналисткой ТСН.ua Анной Севастьяновой призналась, что старшие дочери находятся за границей. Где именно живут Зоя и Евгения — продюсер раскрывать не стала. Знаменитость призналась, что раз в год ездит к дочерям, они также время от времени возвращаются в Украину.

"Старшие дочери за границей. Мы встречаемся за границей раз в год, когда получается. Они приезжали в Украину и не раз", — поделилась продюсер.

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Елена Мозговая / © instagram.com/mozgovaolena

Также Елена Мозговая рассказала, как дочери зарабатывают на жизнь. Зоя раньше занималась бизнесом. Теперь же девушка пишет картины. Тем временем рабочая деятельность Евгении не связана с творчеством, а с бизнесом.

"Они не занимаются музыкой. Зоя начала рисовать, пишет картины, но до этого занималась бизнесом. Женя не занимается творчеством, она тоже занимается бизнесом", — призналась продюсер.

Напомним, ранее Елена Мозговая раскрыла, куда исчез ее муж, певец Дэвид Аксельрод. Оказывается, он получил травму на службе и перенес операцию.