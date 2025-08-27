Елена Мозговая рассекретила отношения 27-летней дочери от Пономарева и заговорила о ее свадьбе

Елена Мозговая / © facebook.com/mozgovaolena74

Украинский продюсер Елена Мозговая рассекретила отношения 27-летней дочери от бывшего мужа, певца Александра Пономарева.

Старшая дочь знаменитости чаще появляется в медийном пространстве. Зоя в прошлом году совершила каминг-аут, а в мае этого года обручилась с избранницей. Елена Мозговая в интервью Алине Доротюк говорит, что знакома с избранницей старшей дочери, она произвела на нее отличное впечатление.

"Они приезжали, мы познакомились. Прекрасная, умная, интеллектуальная девушка, не дура. За свадьбу не знаю", - поделилась Мозговая.

Елена Мозговая и ее дочь Зоя с избранницей

Но, оказывается, 27-летняя Женя тоже не одинока. Более того, девушка уже тоже задумывается о свадьбе. Правда, как говорит Елена Мозговая, дочери пока не торопятся с этим. Продюсер считает, что они ждут завершения войны.

"Сейчас и Женя, у нее есть отношения давно уже, и они то планируют, то не планируют. Все решили, наверное, или окончания войны дождаться", - отметила продюсер.

Дочь Елены Мозговой и Александра Пономарева / © instagram.com/mozgovaolena

Также Елена Мозговая рассекретила, чем занимаются ее дочери. Женя вместе с бойфрендом работают брокерами по недвижимости. А вот Зоя выбрала более творческую карьеру. Она пишет картины и организует курсы по самосовершенствованию.

"Женя занимается брокерством. Зоя также этим занималась, но бросила, потому что творческая натура у нее победила. Она сейчас рисует. Кроме того, она открыла какие-то курсы по самосовершенствованию, серьезно занимается духовными практиками", - отметила знаменитость.

Напомним, ранее Елена Мозговая призналась, как разрывала отношения с мужем, певцом Дэвидом Аксельродом. Продюсер на несколько лет уходила от исполнителя.