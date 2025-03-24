Елена Мозговая рассказала о последствиях после перенесенной серьезной болезни: "Есть определенные отклонения"

Знаменитость заболела боррелиозом в июле 2021 года, тяжело перенесла недуг, а последствия чувствует до сих пор.

Украинский продюсер Елена Мозговая рассказала о перенесенной болезни Лайма.

Знаменитость в Instagram поделилась, что на днях посетила врача и для профилактики сдала анализы. Продюсер делится, что определенные отклонения в ее организме есть. Хотя Елена Мозговая ведет здоровый образ жизни и заботится о состоянии здоровья, однако перенесенная болезнь Лайма дает о себе знать.

"Сдала недавно анализы и, понятно, что есть какие-то определенные отклонения. Села, задумалась, пишу своему врачу, что же такое, как так, мы же вроде столько всего делаем… А она отвечает: "Елена, вы пережили боррелиоз, вы вообще чудом прошли его и остались в таком прекрасном состоянии…", — поделилась знаменитость.

Елена Мозговая / Фото: facebook.com/olenamozgova

К слову, боррелиозом Елена Мозговая заболела в июле 2021 года. Знаменитость тяжело перенесла недуг. В частности, у продюсера был паралич лица и другие наихудшие симптомы болезни Лайма. Мозговая делится, что ее организм еще прекрасно справился и хорошо функционирует, за что она ему очень благодарна.

"Я сейчас имею какие-то претензии к себе, но я забыла, что вообще должна благодарить свое тело, что оно достаточно нормально функционирует... У меня же был и паралич лица, и все самые плохие симптомы этой заразы... И я все пережила", — поделилась знаменитость.

Напомним, недавно певица Ирина Билык пожаловалась на проблемы со здоровьем и заговорила о серьезном диагнозе. Также артистка на фоне болезни сделала заявление по поводу ее юбилейных концертов.

Читайте также: