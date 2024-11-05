Елена Мозговая рассказала об абьюзивных отношениях с Пономаревым и призналась, почему с ним не общается

Украинский продюсер Елена Мозговая призналась, что после развода не общается с певцом Александром Пономаревым, и назвала причину.

Пара прожила в браке 10 лет и у них родилась общая дочь Женя. Вопреки годам, проведенным вместе, бывшие вообще не общаются. Как объяснила Мозговая, теплоту и отношения жене можно сохранить, но если они были изначально. Этого же, по словам продюсера, у них с певцом не было. Более того, Мозговая призналась, что в их отношениях был абьюз со стороны исполнителя. Однако в детали продюсер вдаваться не стала, ведь, как говорит, не любит выносить из дома грязное белье.

Елена Мозговая / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

"Он отец моего ребенка. Теплоту и дружеские отношения можно сохранить, если они есть, в природе своей существуют. Но там их и не было", – рассказала знаменитость в интервью Наталье Влащенко.

Тем не менее, Елена Мозговая воспринимает отношения с Александром Пономаревым как урок. Продюсер говорит, что артист многому ее научил. Правда, по словам Мозговой, она заплатила за это высокую цену.

Александр Пономарев / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

"Я воспринимаю это сейчас как урок. Он многому меня научил. Научил быть сильной. Многому научил, просто цена очень высока как для меня оказалась, но, в принципе, нормально. Я же все прошла, все ок", — добавила продюсер .

Напомним, сейчас Елена Мозговая состоит в браке с певцом Дэвидом Аксельродом, от которого воспитывает дочь Соломию. Недавно знаменитость призналась, как 9-летняя девочка растрогала ее до слез.

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