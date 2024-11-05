Елена Мозговая рассказала об абьюзивных отношениях с Пономаревым и призналась, почему с ним не общается

Супруги прожили в браке 10 лет.
Украинский продюсер Елена Мозговая призналась, что после развода не общается с певцом Александром Пономаревым, и назвала причину.
Пара прожила в браке 10 лет и у них родилась общая дочь Женя. Вопреки годам, проведенным вместе, бывшие вообще не общаются. Как объяснила Мозговая, теплоту и отношения жене можно сохранить, но если они были изначально. Этого же, по словам продюсера, у них с певцом не было. Более того, Мозговая призналась, что в их отношениях был абьюз со стороны исполнителя. Однако в детали продюсер вдаваться не стала, ведь, как говорит, не любит выносить из дома грязное белье.
"Он отец моего ребенка. Теплоту и дружеские отношения можно сохранить, если они есть, в природе своей существуют. Но там их и не было", – рассказала знаменитость в интервью Наталье Влащенко.
Тем не менее, Елена Мозговая воспринимает отношения с Александром Пономаревым как урок. Продюсер говорит, что артист многому ее научил. Правда, по словам Мозговой, она заплатила за это высокую цену.
"Я воспринимаю это сейчас как урок. Он многому меня научил. Научил быть сильной. Многому научил, просто цена очень высока как для меня оказалась, но, в принципе, нормально. Я же все прошла, все ок", — добавила продюсер .
Напомним, сейчас Елена Мозговая состоит в браке с певцом Дэвидом Аксельродом, от которого воспитывает дочь Соломию. Недавно знаменитость призналась, как 9-летняя девочка растрогала ее до слез.
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