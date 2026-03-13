Елена Мозговая растрогала фотографией дочери возле памятника ее легендарному дедушке

Елена Мозговая с дочерью Соломией / © facebook.com/olenamozgova

Украинский продюсер Елена Мозговая поделилась с подписчиками личным и очень символичным моментом, связанным с семейной памятью.

В соцсетях она опубликовала фотографию своей младшей дочери Соломии, сделанную возле памятника ее легендарному дедушке — украинскому певцу и композитору Николаю Мозговому.

На фото 11-летняя Соломия стоит рядом с монументом так, будто протягивает руку к дедушке. Этот жест выглядит особенно трогательно, ведь создает метафорическое ощущение диалога между поколениями.

Публикацию Мозговая подписала очень лаконично, но эмоционально: «С дедушкой…»

Младшая дочь Елены Мозговой Соломия с памятником дедушке / © facebook.com/olenamozgova

Этот кадр имеет еще более глубокий смысл: Николай Мозговой ушел из жизни в 2010 году — еще до того, как родилась его младшая внучка. Поэтому для Соломии знакомство с дедушкой возможно только через воспоминания, истории семьи и символические места, которые хранят память о нем.

Сегодня семья продолжает беречь память об артисте. Его жена, Виолетта Мозговая, которой сейчас 71 год, время от времени появляется в публикациях дочери в соцсетях — на семейных фотографиях, напоминающих: связь между поколениями не исчезает даже спустя годы.

Напомним, недавно Соломия праздновала день рождения. Звездная мамочка восхитила фото подросшей дочери от Аксельрода.