Елена Мозговая растрогала фотографией дочери возле памятника ее легендарному дедушке
Продюсер показала 11-летнюю дочь возле памятника Николаю Мозговому.
Украинский продюсер Елена Мозговая поделилась с подписчиками личным и очень символичным моментом, связанным с семейной памятью.
В соцсетях она опубликовала фотографию своей младшей дочери Соломии, сделанную возле памятника ее легендарному дедушке — украинскому певцу и композитору Николаю Мозговому.
На фото 11-летняя Соломия стоит рядом с монументом так, будто протягивает руку к дедушке. Этот жест выглядит особенно трогательно, ведь создает метафорическое ощущение диалога между поколениями.
Публикацию Мозговая подписала очень лаконично, но эмоционально: «С дедушкой…»
Этот кадр имеет еще более глубокий смысл: Николай Мозговой ушел из жизни в 2010 году — еще до того, как родилась его младшая внучка. Поэтому для Соломии знакомство с дедушкой возможно только через воспоминания, истории семьи и символические места, которые хранят память о нем.
Сегодня семья продолжает беречь память об артисте. Его жена, Виолетта Мозговая, которой сейчас 71 год, время от времени появляется в публикациях дочери в соцсетях — на семейных фотографиях, напоминающих: связь между поколениями не исчезает даже спустя годы.
