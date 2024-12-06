Елена Мозговая растрогала, как Андрей Данилко поздравил ее с Днем святого Николая: "Символично"

Украинская продюсер Елена Мозговая неожиданно поделилась поздравлениями от шоумена Андрея Данилко.

Так, в своем фотоблоге Елена опубликовала скриншот с мессенджера и показала фрагмент диалога с Андреем. предстает с певцом на одной сцене. Как оказалось, в День святого Николая он внушил продюсеру приятные воспоминания о ее покойном отце Николае Мозговом. В частности, по случаю праздника шоумен отправил Елене архивные фото, где в костюме Сердючки предстает с певцом на одной сцене.

Елена Мозговая, Андрей Данилко / Фото: facebook.com/olenamozgova

Своими искренними эмоциями от полученных сообщений продюсер поделилась с фанами. Она отметила, что эти снимки в символическую дату подняли ей настроение.

Отметим, Николай Мозговой ушел из жизни в 2010 году от остановки сердца. Ранее продюсер признавалась, что после 14 лет потери она нашла силы прийти в себя. Однако все же время от времени с теплом вспоминает насыщенную жизнь отца и публикует с ним архивные фотографии.

Напомним, недавно продюсер Елена Мозговая поэкспериментировала со своей внешностью. 50-летняя знаменитость неожиданно показалась в дредах и ошеломила новой прической.