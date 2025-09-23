Елена Мозговая растрогала талантом 10-летней дочери и ее дебютом в Греции: "Люди смотрят и плачут"

Елена Мозговая с дочерью / © facebook.com/olenamozgova

Продюсер Елена Мозговая поделилась радостной новостью о первых весомых творческих достижениях своей младшей дочери Соломии.

Так, в 10 лет девочка уже готовится к международной выставке в Афинах, где представит собственное творчество. В своем Instagram 51-летняя звездная мама опубликовала одну из работ юной художницы и рассказала, что искусство стало для ребенка способом противостоять войне и дарить свет другим.

"В Киеве, где небо темнеет от войны, живет десятилетняя Соломия. Вокруг гудят сирены, где-то вдалеке рвутся бомбы, но в ее маленькой комнате — своя Вселенная. Здесь, среди акварелей и карандашей, рождаются рисунки, полные жизни. Соломия не просто рисует — она творит надежду", — с гордостью написала звездная мама вместе с организатором выставки.

Дочь Мозговой и Аксельрода Соломия / © instagram.com/mozgovaolena

В публикации отмечается, что девочка даже в укрытиях находит вдохновение для рисования и создает вместе с другими детьми настоящие шедевры, в том числе и открытки для военных. Кроме того, дочь продюсера иногда "напевает колыбельные" своим рисункам.

Особое место среди работ Соломии занимает картина "Мимоза", которая уже тронула многих и будет представлена на выставке "Владычица Природы" в Афинах. Символично, что рисунок маленькой художницы мама даже напечатала на футболке как знак любви и поддержки и показала изделие в Сети.

"Она делится карандашами с малышами в укрытии, рисует открытки для солдат и напевает своим картинам колыбельные, как будто они живые. Среди ее работ — картина "Мимоза": солнечные шарики цветов сияют, как маленькие звезды, обещая весну даже в самые темные дни. Ее рисунки — это гимн красоте и стойкости. Люди смотрят на них и плачут от тепла, которое чувствуют. "Ты наша волшебница", — говорит мама, обнимая дочь. А Соломия только улыбается: "Я просто рисую, как велит сердце", — говорится в трогательном посте о выставке, которая состоится 3 октября в Афинах.

Рисунок дочери Мозговой и Аксельрода Соломии / © instagram.com/mozgovaolena

Елена Мозговая / © instagram.com/mozgovaolena

