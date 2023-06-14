Елена Мозговая резко ответила на критику за покрашенные волосы дочери в сине-желтый цвет

Продюсер объяснила, почему покрасила волосы и почему это не вредно.

Известный украинский продюсер Елена Мозговая резко ответила хейтерам, которые раскритиковали ее за покрашенные волосы 8-летней дочери Соломии.

На днях Мозговая покрасила девочке в салоне красоты передние пряди в сине-желтые цвета. Впрочем, в Сети появились недовольные таким решением продюсера. Многие пользователи упрекнули ее, что та якобы портит внешний вид Соломии. Мозговая не стала церемониться с хейтерами и заблокировала их.

"Боже, какие же конченые. Заблокировала всех дебилов, которые мне здесь понавыписывали, что "изуродовала дочь", "зачем такое" и так далее. Следите за собой и своими детьми и советы давайте только тогда, когда у вас спрашивают", — отметила продюсер.

Дочь Елены Мозговой Соломия / Фото: facebook.com/olenamozgova

Елена добавила, краска безвредна для волос и вскоре смоется. Покраситься в сине-желтый цвет захотела сама Соломия, а продюсер не стала отказывать дочери.

"Краска безвредна и смывается с мытьем волос, выбирала она сама и захотела сама! А я всегда поддерживаю во всем своих детей", — подчеркнула продюсер.

Напомним, недавно певица Оля Цыбульская оновила прическу. Артистка подстригла в салоне красоты волосы и сделала короткую челку.

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