Елена Мозговая / © instagram.com/mozgovaolena

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Украинская продюсер Елена Мозговая рассказала об отношениях с Олей Поляковой и объяснила, почему не видит певицу среди участников своего концерта Me Music Hall.

Между артистками нет дружеского общения. Более того, Мозгова не скрывает, что ей не нравятся публичные высказывания Поляковой. Об этом Елена Мозгова рассказала в разговоре с журналисткой Анной Севастьяновой для проекта «Наедине с Гламуром» . Продюсер призналась, что не планирует приглашать коллегу к участию в своем музыкальном проекте. Она подчеркнула, что формирует программу в соответствии с собственными предпочтениями. Речь идет не о занятости певицы или организационных обстоятельствах. Решение Елены полностью личное.

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«Мы не общаемся, участие оно не может принять. Это не то что мне нравится. В этом концерте выступают те, кто мне нравится. Поэтому программа называется Me Music Hall», – пояснила Мозговая.

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Продюсер также прокомментировала реакцию на интервью Поляковой, которое ранее обсуждала в Facebook. По словам Елены, ее сообщение не осталось незамеченным, ведь подписчики активно посылали ей сообщения и спрашивали о услышанном. В то же время Мозгова отметила, что не пересматривала разговор полностью, а ознакомилась только с отдельными фрагментами.

"Я не читала, я посмотрела только фрагменты и сформировала свое мнение", - добавила она.

Елена Мозговая

▶️ Полный выпуск «Наедине с Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Почему МОЗГОВАЯ не пригласила РОТАРУ и ПОЛЯКОВУ, и как ВЕТЕР поставил на место КАМАЛИЮ. ЗАСТРОЙКИ ШОУ

Напомним, недавно Елена Мозгова показала редкое фото отца и раскрыла секрет, как он создавал легендарные хиты.

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