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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
437
Время на прочтение
1 мин

Елена Мозговая с 10-летней дочерью выехала из Украины и показалась возле моря: "Ночь без сирен"

Продюсер отправилась на отдых.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Елена Мозговая

Елена Мозговая / © facebook.com/mozgovaolena74

Украинский продюсер Елена Мозговая поделилась атмосферными кадрами с отдыха вместе с младшей дочерью Соломией, которую она родила в браке с музыкантом Дэвидом Аксельродом.

В своем фотоблоге звезда поделилась рядом фото с отдыха. Она отметила, что с Соломией сейчас находится в Хорватии и наслаждается временем с дочкой. Мозговая поделилась впечатлениями и призналась, что ее приятно удивляет отношение хорватов к природным ресурсам.

"Мы с Соликом отправились в путешествие. Хорватия замечательная, очень чистая, ухоженная и приветливая страна! Не впервые здесь, но не перестаю удивляться, как хорваты любят и ценят свою природу, с каким вниманием и уважением относятся к ресурсам, которые им предоставлены. Счастье, когда твое счастье счастливое. Мечтаю, чтобы когда-то так было и в украинском Крыму!" - написала Елена.

Дочь Елены Мозговой / © instagram.com/mozgovaolena

Дочь Елены Мозговой / © instagram.com/mozgovaolena

Также она призналась, что не может нарадоваться мирным небом в отпуске: "Что такое счастье? Твое сладко спящее дитя рядом, "голос" моря, вкусный воздух, который хочется есть, и смотреть в чистое, мирное небо... Такая долгожданная и измеренная ночь без сирен и взрывов".

Елена Мозговая на отдыхе / © instagram.com/mozgovaolena

Елена Мозговая на отдыхе / © instagram.com/mozgovaolena

Напомним, недавно певица KOLA выехала на лечение в Израиль из Украины и оказалась в эпицентре взрывов.

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Дата публикации
Количество просмотров
437
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