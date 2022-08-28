Елена Мозговая сделала откровенное признание о Донецке: "Как же я хочу вернуться"

Сегодня, 28 августа, украинский Донецк праздновал бы День города, если бы его не оккупировали россияне.
Многие знаменитости помнят о праздничном дне для украинского Донецка и вспоминают то приятное время, когда Россия еще не развязала войну.
В частности, украинская продюсерша Елена Мозговая вспомнила, как каждые выходные летала в город. Это было для знаменитости своеобразным отдыхом. Как вспоминает звезда, у нее много воспоминаний связано с Донецком.
Впрочем, продюсерша пытается слишком не расстраиваться. Знаменитость верит, что еще полетит в Донецк, ведь ВСУ непременно освободят его от оккупантов.
"Сегодня День города Донецк! Бог ты мой, сколько же в моей жизни связано с этим городом! Как я скучаю по людям и тем временем, когда я летала в Донецк на выходные, чтобы просто "отдохнуть и выспаться" к своему любимому "Донбасс Паласу". Как же я хочу вернуться в родной, замечательный, красивый, украинский Донецк! И я вернусь! И мы еще не раз будем скандировать на этом роскошном стадионе "Шахтер Чемпион!". С днем рождения, Донецк! – написала в Facebook Мозговая.
Кстати, ведущий Андрей Бедняков также поздравил Донецк с Днем города. Он попросил поклонников написать несколько приятных слов людям, которые ждут освобождения от оккупантов, чтобы они чувствовали поддержку украинцев.
"Сегодня День города Донецк. Нашего Донецка! Город роз. Давайте поздравим наших людей, которые очень ждут возвращения домой, в Украину. Набросаем смайликов, чтобы они почувствовали нашу поддержку", — отметил Бедняков.
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