Елена Мозговая сделала откровенное признание о Донецке: "Как же я хочу вернуться"

Сегодня, 28 августа, украинский Донецк праздновал бы День города, если бы его не оккупировали россияне.

Многие знаменитости помнят о праздничном дне для украинского Донецка и вспоминают то приятное время, когда Россия еще не развязала войну.

В частности, украинская продюсерша Елена Мозговая вспомнила, как каждые выходные летала в город. Это было для знаменитости своеобразным отдыхом. Как вспоминает звезда, у нее много воспоминаний связано с Донецком.

Впрочем, продюсерша пытается слишком не расстраиваться. Знаменитость верит, что еще полетит в Донецк, ведь ВСУ непременно освободят его от оккупантов.

"Сегодня День города Донецк! Бог ты мой, сколько же в моей жизни связано с этим городом! Как я скучаю по людям и тем временем, когда я летала в Донецк на выходные, чтобы просто "отдохнуть и выспаться" к своему любимому "Донбасс Паласу". Как же я хочу вернуться в родной, замечательный, красивый, украинский Донецк! И я вернусь! И мы еще не раз будем скандировать на этом роскошном стадионе "Шахтер Чемпион!". С днем рождения, Донецк! – написала в Facebook Мозговая.

Кстати, ведущий Андрей Бедняков также поздравил Донецк с Днем города. Он попросил поклонников написать несколько приятных слов людям, которые ждут освобождения от оккупантов, чтобы они чувствовали поддержку украинцев.

Андрей Бедняков поздравил Донецк с Днем города / Фото: instagram.com/biedniakov

"Сегодня День города Донецк. Нашего Донецка! Город роз. Давайте поздравим наших людей, которые очень ждут возвращения домой, в Украину. Набросаем смайликов, чтобы они почувствовали нашу поддержку", — отметил Бедняков.

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