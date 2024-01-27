Елена Мозговая шокировала, что ее унижал и бил бывший муж

Украинская продюсер Елена Мозговая откровенно поделилась с поклонниками, что когда-то состояла в отношениях с абьюзером.

Так, на своей странице в Facebook знаменитость рассказала, что мужчина, с которым она провела много лет в браке, поднимал на нее руку и морально издевался. Об этом Мозговая заговорила после того, как к ней за советом обратилась женщина, находящаяся в абьюзивных отношениях:

"Мне прислали одну историю и вопрос – как быть... Хочу вам сказать, что жить с мужчиной, который вас унижает и бьет – нельзя! Я прожила с таким мужчиной много лет и могу сказать, не откладывайте на завтра свой демарш! Бегите и делайте новую жизнь, как бы это ни было трудно", – посоветовала продюсер.

Елена Мозговая / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Правда, Мозговая не уточнила, кого из своих предыдущих мужей она имела в виду. Как известно, знаменитость до брака с Дэвидом Аксельродом была замужем трижды.

Ее первым мужем был украинский хоккеист Валентин Олецкий. Второй раз Мозговая вышла замуж за мужчину по имени Дмитрий. От него Елена имеет дочь Зою. Третьим избранником продюсера был певец Александр Пономарев, от которого Мозговая имеет дочь Евгению.

Напомним, недавно Елена Мозговая отпраздновала юбилей старшей дочери Зои. Продюсер поделилась редким фото с девушкой и поздравила ее с 30-летием.

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