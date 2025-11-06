- Дата публикации
-
Категория
Гламур
- Количество просмотров
- 206
- Время на прочтение
- 1 мин
Елена Мозговая трогательно поздравила маму с 71-летием и очаровала теплой фотографией с ней
Продюсер растрогала постом для мамы и показала нежное фото с родным человеком.
Украинский продюсер Елена Мозговая, которая недавно кардинально сменила прическу, трогательно поздравила свою маму Виолетту с днем рождения.
Так, шестого ноября женщине исполнился 71 год. В своем Facebook Мозговая опубликовала теплый пост с нежными словами в адрес именинницы и показала совместное фото.
"Сегодня у мамы день рождения! Пожелаем ей многая лета в здоровье, радости и счастье! Люблю ее сильно сильно, уважаю и берегу, потому что она лучшая в мире!" — написала Елена.
Подписчики продюсера присоединились к поздравлениям знаменитости. Поклонники звезды начали желать Виолетте Мозговой крепкого здоровья, долголетия и любви от близких:
С днем рождения нашу красавицу... Здоровья!
Поздравляю искренне очаровательную даму с днем рождения! Многая лета в счастье и здоровье
С днем рождения пусть в сердце будет покой, в делах — порядок, а в душе — огонь!
