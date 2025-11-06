ТСН в социальных сетях

Гламур
206
1 мин

Елена Мозговая трогательно поздравила маму с 71-летием и очаровала теплой фотографией с ней

Продюсер растрогала постом для мамы и показала нежное фото с родным человеком.

Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Елена Мозговая

Елена Мозговая / © facebook.com/olenamozgova

Украинский продюсер Елена Мозговая, которая недавно кардинально сменила прическу, трогательно поздравила свою маму Виолетту с днем рождения.

Так, шестого ноября женщине исполнился 71 год. В своем Facebook Мозговая опубликовала теплый пост с нежными словами в адрес именинницы и показала совместное фото.

"Сегодня у мамы день рождения! Пожелаем ей многая лета в здоровье, радости и счастье! Люблю ее сильно сильно, уважаю и берегу, потому что она лучшая в мире!" — написала Елена.

Елена Мозговая с мамой / © facebook.com/mozgovaolena74

Елена Мозговая с мамой / © facebook.com/mozgovaolena74

Подписчики продюсера присоединились к поздравлениям знаменитости. Поклонники звезды начали желать Виолетте Мозговой крепкого здоровья, долголетия и любви от близких:

  • С днем рождения нашу красавицу... Здоровья!

  • Поздравляю искренне очаровательную даму с днем рождения! Многая лета в счастье и здоровье

  • С днем рождения пусть в сердце будет покой, в делах — порядок, а в душе — огонь!

Напомним, недавно 31-летняя дочь Елены Мозговой — Зоя — порадовала фанаов романтическими кадрами со своей невестой. Влюбленные отправились в Будапешт и опубликовали серию нежных снимков.

