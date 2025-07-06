Елена Мозговая удивила, как из-за Пономарева не стала певицей: "Сказал, что голоса у тебя нет"

Александр Пономарев и Елена Мозговая

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Украинский продюсер Елена Мозговая удивила, как из-за бывшего мужа, артиста Александра Пономарева, не стала певицей.

У знаменитости есть музыкальное образование. Впрочем, певицей она не стала. На проекте "Сніданок з 1+1" Елена Мозговая призналась, что не развивала свой певческий талант из-за бывшего мужа Александра Пономарева. Знаменитость вспомнила, что он в свое время ей сказал, что она "плохо поет" и "голоса у нее нет". Вместо этого Елена Мозговая развивала свой режиссерский талант и продюсерский, в чем достигла успехов.

"Когда-то Пономарева мне сказал, что поешь ты плохо, голоса у тебя нет, поэтому петь ты не будешь, буду петь только я. Я согласилась. С другой стороны, я развивала в себе другой талант - продюсерский, режиссерский. Если бы я пела, то, возможно, это не развивала бы", - призналась знаменитость.

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Елена Мозговая / © facebook.com/olenamozgova

Тем не менее, с годами Елена Мозговая вернулась к пению. Знаменитость представила песню "Матіола", а также сняла клип на нее. Продюсер говорит, что это стало возможным благодаря тому, что она научилась любить себя.

"А так, 51 год - это не повод не петь. Я себе позволила. Когда я занялась тем, чтобы полюбить себя, один из таких моментов подтверждения этого было то, что я должна снять этот клип на песню "Матіола" и выпустить его в люди", - говорит знаменитость.

Напомним, недавно Алена Мозговая наслаждалась отпуском. Компанию ей составила 10-летняя дочь от певца Дэвида Аксельрода. Знаменитость показывала, как проходил их отдых.