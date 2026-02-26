Елена Мозговая восхитила фото подросшей дочери от Аксельрода и сообщила о важном празднике

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод / © instagram.com/mozgovaolena

Украинский продюсер Елена Мозговая восхитила фото подросшей дочери от мужа, певца Дэвида Аксельрода.

Фотографией с Соломией знаменитость поделилась не просто так. Дело в том, что 26 февраля девочка празднует день рождения. Дочери Елены Мозговой и Дэвида Аксельрода уже исполняется 11 лет. Звездная мама не только лично поздравляет Соломию, но и традиционно посвящает ей пост в соцсетях.

Елена Мозговая опубликовала фотографию, на которой дочь изображена в красном платье и с бантом на голове. Роскошные волосы Соломии спадали ей на плечи. Продюсер адресовала ей нежные и милые слова. Она отметила, что дочь делает ее жизнь только лучше, а также пожелала ей безграничных успехов во всех начинаниях.

Дочь Елены Мозговой и Дэвида Аксельрода

"Каждое мгновение рядом - счастье! Свет, любовь, гармония, мир, вдохновение - это все в тебе... Ты - Вселенная. Сияй, свети, твори, люби. С днем рождения, прекрасная принцесса", - обратилась к дочери продюсер.

Отметим, в феврале Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод празднуют не только день рождения дочери. У влюбленных была годовщина отношений. Парочка уже 20 лет вместе. По случаю этой особенной даты продюсер показывала, как они выглядели в начале их романа.