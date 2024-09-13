Елена Мозговая восхитила фото с 9-летней дочерью от Аксельрода и дала важный совет родителям

Украинская продюсер Елена Мозговая показалась на утреннем селфи с младшей дочерью от мужа, певца Дэвида Аксельрода.

Так, знаменитость опубликовала снимок в своем Facebook. На фото 9-летняя Соломия сладко спит рядом с мамой, прильнув к ней. Этот трогательный момент Елена решила запечатлеть и поделилась своими размышлениями о быстром взрослении детей. В частности, призвала всех родителей проводить время со своими детьми, поскольку иначе в будущем будет возникать чувство вины и тоски по потерянному.

Елена Мозговая с дочерью / Фото: facebook.com/olenamozgova

"Утро нового дня! Это самые прекрасные мгновения… Не пренебрегайте временем, которое можно провести вместе со своими детьми. Когда они вырастают, мы ужасно об этом сожалеем, а сделать уже ничего не можем…", — подчеркнула Мозговая.

Под публикацией подписчики поддержали продюсер и оставили немало понравившихся, соглашаясь с ее словами.

Напомним, недавно продюсер Елена Мозговая вблизи показала, что изменила в своем облике – пользователи в Сети уже отреагировали на неожиданное перевоплощение.

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