Елена Мозговая восхитила фото с младшим на 9 лет мужем Аксельродом и растрогала признанием

Елена Мозговая / © facebook.com/olenamozgova

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Украинский продюсер Елена Мозговая опубликовала нежное поздравление в честь дня рождения своего мужа - певца Дэвида Аксельрода.

Так, сегодня, 22 июня, артисту исполнилось 42 года. Поэтому Елена в Instagram поделилась их романтическим совместным снимком, на котором супруги вместе позируют в элегантных черных образах. Возлюбленные обнимаются, нежно глядя друг на друга. Также Мозговая публично поздравила именинника, засыпала его комплиментами, пожеланиями и пообещала вместе с их дочкой Соломией всегда поддерживать на пути.

"Ты самый лучший в мире муж, папа, друг! Люблю, ценю, уважаю! Здоровья, сил и терпения тебе, мое солнце, это сейчас просто очень актуально для тебя. И пусть вдохновение всегда будет в тебе, а мы с Соликом всегда будем рядом!" - растрогала знаменитость.

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Елена Мозговая с мужем / © instagram.com/mozgovaolena

Поклонники пары сразу отреагировали на пост поздравлениями. В комментариях желают Дэвиду исполнения желаний и счастья в семейном кругу.

С днем рождения Дэвида! Люблю вас! Обнимаю!

Поздравляю Дэвида с рождением! Пусть все его мечты сбываются с такой прекрасно музой как Вы, Елена

Вы прекрасная, непревзойденная пара! Счастья вам и любви

Напомним, недавно ведущий Константин Грубич впервые за долгое время показал свою жену Светлану и также поздравил ее с особым праздником.