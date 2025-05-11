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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1109
Время на прочтение
1 мин

Елена Мозговая восхитила фото с тремя дочками и довела до слез публичным обещанием

Продюсер в День матери обратилась к самым родным.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Елена Мозговая

Елена Мозговая / © facebook.com/olenamozgova

Украинская продюсер Елена Мозговая сделала важное заявление для своих троих детей.

В День матери звезда в фотоблоге публично обратилась ко всем своим дочерям, опубликовав с ними архивную фотографию. В публикации Елена пообещала им заботиться и помогать при всех обстоятельствах в жизни. Она отметила, что всегда найдет слова утехи и приласкает в нужный момент.

"Любимые мои цветочки, в вашей жизни может произойти что угодно, но не может произойти одного: того, что бы я не открыла вам дверь... Так что в любой момент, если устали, не хотите продолжать чего-то, решите совершить революцию, потеряете, разочаруетесь, будете правы или нет, не знаете что делать и куда идти, идите домой... Ко мне... Я обещаю не задавать лишних вопросов. Но обещаю теплую кровать, вкусную еду для тела и для души, объятия и дальше по желанию... Ваша Мама", — растрогала Мозговая.

Елена Мозговая с дочерьми

Елена Мозговая с дочерьми

Отметим, Елена Мозговая воспитывает троих дочерей. От первых отношений у продюсера есть 31-летняя Зоя, от второго брака с Александром Пономаревым – Евгения. Самой младшей дочкой звезды является Соломия, которой в этом году исполнилось 10 лет.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская показала двух дочерей и как они с папой играли в День матери.

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Дата публикации
Количество просмотров
1109
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