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Елена Мозговая восхитила фото с заметно подросшей 8-летней дочерью от Дэвида Аксельрода

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Елена Мозговая восхитила фото с заметно подросшей 8-летней дочерью от Дэвида Аксельрода

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод / Фото: instagram.com/mozgovaolena

Знаменитость также поделилась секретом воспитания младшей дочери.

Украинский продюсер Елена Мозговая порадовала семейным контентом со своей младшей дочерью от певца Дэвида Аксельрода.

Фотографией с 8-летней Соломией знаменитость поделилась в своем Facebook. На фото мама с дочерью позировали в черной одежде. Мозговая мило наблюдала за Соломией, тем временем девочка смотрела в объектив фотокамеры.

Кроме того, продюсер поделилась секретом воспитания дочери. Елена пытается делать так, чтобы в случае неприятностей Соломия не боялась реакции мамы, а наоборот – сразу же с ней делилась.

Елена Мозговая с младшей дочерью / © facebook.com/mozgovaolena74
Елена Мозговая с младшей дочерью / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

"Воспитывайте своего ребенка так, чтобы в случае какой-то неудачи или проблемы первой его реакцией было не: "Ой, мама меня убьет!", а — "Да, нужно позвонить маме", — отметила продюсер.

Пользователи в комментариях поддержали позицию Елены Мозговой касательно воспитания детей. Также фанаты отметили, что она с дочерью выглядит непревзойденно: "Вы такие красавицы", "верно воспитываете, опыт есть", "правдивые слова".

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua писала об истории любви Елены Мозговой и Дэвида Аксельрода. Предлагаем узнать, как они познакомились и начали встречаться, а также какой была их свадьба.

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Дата публикации
Просмотры
1516
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