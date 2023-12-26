Елена Мозговая восхитила фото с заметно подросшей 8-летней дочерью от Дэвида Аксельрода

Украинский продюсер Елена Мозговая порадовала семейным контентом со своей младшей дочерью от певца Дэвида Аксельрода.

Фотографией с 8-летней Соломией знаменитость поделилась в своем Facebook. На фото мама с дочерью позировали в черной одежде. Мозговая мило наблюдала за Соломией, тем временем девочка смотрела в объектив фотокамеры.

Кроме того, продюсер поделилась секретом воспитания дочери. Елена пытается делать так, чтобы в случае неприятностей Соломия не боялась реакции мамы, а наоборот – сразу же с ней делилась.

Елена Мозговая с младшей дочерью / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

"Воспитывайте своего ребенка так, чтобы в случае какой-то неудачи или проблемы первой его реакцией было не: "Ой, мама меня убьет!", а — "Да, нужно позвонить маме", — отметила продюсер.

Пользователи в комментариях поддержали позицию Елены Мозговой касательно воспитания детей. Также фанаты отметили, что она с дочерью выглядит непревзойденно: "Вы такие красавицы", "верно воспитываете, опыт есть", "правдивые слова".

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua писала об истории любви Елены Мозговой и Дэвида Аксельрода. Предлагаем узнать, как они познакомились и начали встречаться, а также какой была их свадьба.

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