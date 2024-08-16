Елена Мозговая восхитила фото заметно подросшей 9-летней дочери-красавицы от Дэвида Аксельрода

Украинская продюсерша Елена Мозговая впервые за длительное время показала 9-летнюю дочь от мужа, певца Дэвида Аксельрода.

Снимком с 9-летней Соломией знаменитость поделилась в своем Facebook. На фото девочка сидела в машине. Соломия была одета в яркое платье, а свои длинные волосы она распустила. В частности, Мозговая продемонстрировала, как Соломия заметно подросла и со временем изменилась.

"Счастье выглядит именно так", — прокомментировала фото дочери знаменитость.

Дочь Елены Мозговой и Дэвида Аксельрода / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Не остались в стороне и подписчики Елены Мозговой. Пользователи просто засыпали 9-летнюю Соломию комплиментами. Они отметили, что дочь Мозговой и Аксельрода растет настоящей красавицей.

Девочка невероятной красоты!

Какая невероятная красотка! Еленочка, такая девочка рождается от большой любви!

Какая же Соломия красивая! Глаза невероятной глубины!

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская делилась редкими кадрами со старшей дочерью. Артистка рассказала о необычном увлечении 12-летней Мишель и о мечте девочки, которую она воплотила.

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