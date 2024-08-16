Елена Мозговая восхитила фото заметно подросшей 9-летней дочери-красавицы от Дэвида Аксельрода

Знаменитость порадовала семейным контентом.
Украинская продюсерша Елена Мозговая впервые за длительное время показала 9-летнюю дочь от мужа, певца Дэвида Аксельрода.
Снимком с 9-летней Соломией знаменитость поделилась в своем Facebook. На фото девочка сидела в машине. Соломия была одета в яркое платье, а свои длинные волосы она распустила. В частности, Мозговая продемонстрировала, как Соломия заметно подросла и со временем изменилась.
"Счастье выглядит именно так", — прокомментировала фото дочери знаменитость.
Не остались в стороне и подписчики Елены Мозговой. Пользователи просто засыпали 9-летнюю Соломию комплиментами. Они отметили, что дочь Мозговой и Аксельрода растет настоящей красавицей.
- Девочка невероятной красоты!
- Какая невероятная красотка! Еленочка, такая девочка рождается от большой любви!
- Какая же Соломия красивая! Глаза невероятной глубины!
Напомним, недавно певица Наталья Могилевская делилась редкими кадрами со старшей дочерью. Артистка рассказала о необычном увлечении 12-летней Мишель и о мечте девочки, которую она воплотила.
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