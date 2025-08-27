Елена Мозговая впервые призналась, как разрывала отношения с Дэвидом Аксельродом

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод / © instagram.com/mozgovaolena

Украинский продюсер Елена Мозговая впервые рассказала, как уходила от мужа, певца Дэвида Аксельрода.

Пара уже около 19 лет находится в отношениях. В интервью Алине Доротюк Елена Мозговая призналась, что и были непростые моменты. Продюсер говорит, что доходило до того, что она уходила от исполнителя на несколько лет. Впрочем, впоследствии знаменитость сделала шаг на встречу избраннику, ведь поняла, что ошибалась.

"Мы познакомились в 2006 году, но у нас были перерывы. Люди сходятся, расходятся, иногда сходятся снова - это жизнь. Я уходила, у нас не было определенное время отношений. На пару лет я уходила. Я делала первый шаг к примирению, немножко была неправа", - призналась продюсер.

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод / © instagram.com/mozgovaolena

Сейчас Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод находятся в прекрасных отношениях. По словам знаменитости, между ними царит гармония благодаря взаимоуважению, отсутствию тайн и манипуляций. Если между супругами возникают какие-то недоразумения, то они решают их. Единственное, что изменилось с годами в отношениях, это стало меньше романтики. Однако Елена Мозговая добавляет, что они пытаются это компенсировать.

"Между нами есть уважение, есть дружеские истории, когда ты приходишь, можешь все рассказать. Нет вот этих игр, нет тайн, никаких манипуляций. Есть проблема, мы ее обсудили, решили и идем дальше. Возможно, уже на 19 году жизни нет каких-то романтических историй, но мы создаем их себе, когда на это есть время и силы", - поделилась продюсер.

Отметим, Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод познакомились в далеком 2006 году, а впоследствии между ними начался роман. Пара поженилась в январе 2015-го, а уже в феврале того же года родилась их общая дочь Соломия.

Елена Мозговая, Дэвид Аксельрод и их дочь / © instagram.com/david__axelrod

Напомним, ранее Елена Мозговая раскрыла истинную причину развода с певцом Александром Пономаревым. Также продюсер призналась, как страдала в браке с исполнителем.