Елена Мозговая вспомнила своего бывшего Пономарева и показала их архивное фото вместе

Александр Пономарев и Елена Мозговая

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Украинский продюсер Елена Мозговая вспомнила бывшего мужа, певца Александра Пономарева, и показала их фото вместе 25-летней давности.

В Facebook знаменитость рассказала, что наткнулась на архивы своего дедушки. Продюсер обнаружила неожиданную находку. В частности, знаменитость наткнулась на журнал "Украинская культура". На обложке глянца Елена Мозговая была изображена тогда еще со своим мужем Александром Пономаревым. Выпуск журнала датирован апрелем 2000 года. Поэтому, на фото можно заметить, как продюсер и певец выглядели 25 лет назад.

"Наконец дошла до архива своего дедушки...И тут такая неожиданная находка. Журнал датирован апрелем 2000 года. Архивы - это святое", - поделилась знаменитость.

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Александр Пономарев и Елена Мозговая / © facebook.com/mozgovaolena74

Пользователи просто засыпали Елену Мозговую комплиментами. Подписчики в комментариях писали, что продюсер с тех пор почти не изменилась. Более того, фанаты обратили внимание, что знаменитость очень сильно похожа на маму.

Какая вы красивая!

Так на маму похожи!

Ваша красота невероятная!

Кстати, одна из пользовательниц отметила, что Алена Мозговая и Александр Пономарев были хорошей парой. На что продюсер ответила, что это было только внешне.

Отметим, Елена Мозговая и Александр Пономарев прожили в браке в течение 10 лет. 20 марта 1998 года у пары родилась дочь Зоя. Впрочем, сложно сказать, что в их союзе царило счастье. Ранее Елена Мозговая отметила, что они с певцом были больше партнерами, а не мужем и женой.

Напомним, недавно лидер группы "Антитела" Тарас Тополя делился своими архивными фото. Певец показал, как изменился за 14 лет.

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