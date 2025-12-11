Елена Мозговая высказалась о службе мужа Аксельрода и упреках в его сторону: "Странно было слышать"

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод / © instagram.com/mozgovaolena

Украинский продюсер Елена Мозговая откровенно поделилась новыми подробностями о службе своего мужа, певца Дэвида Аксельрода, который с самого начала полномасштабного вторжения защищает страну.

На своей странице в Instagram Мозговая рассказала, что артист продолжает службу, несмотря на полученные травмы и длительные реабилитации. По словам продюсера, Дэвид с первых дней войны находился в рядах Территориальной обороны, а затем перешел в Нацгвардию. Мозговая отметила, что несмотря на серьезные проблемы со здоровьем и возможность остаться за границей, ее муж сознательно вернулся в Украину и продолжил службу. За это, говорит Елена, она бесконечно им гордится.

Сообщение Елены Мозговой

«В ТрО с первого дня полномасштабного вторжения в Нацгвардию с перерывами на операции, реабилитации и без перерыва в волонтерстве с 2014. Спасибо тебе, любимый Дэвид Аксельрод, что могу тобой гордиться. А еще странно было слышать от многих за последние дни: „Он же месяц назад был в Брюсселе, мог бы и остаться там, а не мобилизоваться“», — написала Елена.

Отметим, что еще в апреле Елена Мозговая рассказывала ТСН.ua, что ее муж получил серьезную травму колена во время службы в рядах ТрО 2022 года. Дэвид Аксельрод неудачно приземлился и повредил уже травмированную ногу. После этого артист перенес две операции и начал длительную реабилитацию. Но даже в такой непростой период он участвовал в концерте, посвященном памяти отцу Елены Мозговой — Николаю Мозговому.

