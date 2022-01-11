Елена Мозговая за шесть месяцев похудела на 22 кило: фото до и после

Елена Мозговая за шесть месяцев похудела на 22 кило: фото до и после

Знаменитость решила заняться своей фигурой.

Украинская продюсерша Елена Мозговая поделилась с поклонниками результатами своего похудения.

К слову, знаменитость решила заняться своей фигурой и похудела на 22 кило. В своем Facebook продюсер рассказала, что ее вес первого мая 2021 года был 85 кило. Впрочем, она отказалась от углеводов и придерживалась кето-диеты. Поэтому седьмого ноября вес Елены уже составлял 63 кило.

Елена Мозговая до и после похудения на 22 кило / facebook.com/olenamozgova

"Первое фото датировано 1 мая 85 кг, второе — 7 ноября 63 кг. Ну что сказать... 85 кг на мои 162 см — это точно слишком много. В прошлом году я много работала над собой. Быть или не быть "в форме" — это не судьба, а ваш выбор", – рассказала Елена.

Кстати, знаменитость также призналась, что похудение положительно повлияло на ее здоровье.

"Моя сломана нога и позвоночник первыми сказали мне спасибо за минус 22 кило", — поделилась Мозговая.

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