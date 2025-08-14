Елена Мозговая жестко раскритиковала Камалию и назвала ее "без ума"

Камалия и Елена Мозговая

Украинский продюсер Елена Мозговая жестко раскритиковала певицу Камалию и обозвала ее "без ума".

Между знаменитостями возник конфликт в Facebook. А все из-за поста исполнительницы о предательстве близкого человека. Артистка призналась, что ей сделала больно подруга, с которой она дружила более 20 лет. Правда, в подробности Камалия не вникала, как и не стала раскрывать имя женщины. Но, похоже, Елена Мозговая поняла, о ком идет речь.

Продюсер жестко ответила певице в комментариях. Елена Мозговая возмущенно отметила, что не понимает таких откровений со стороны артистки. По словам продюсера, так делают те, кто "без ума". Напоследок Мозговая добавила, что Камалия и есть такой. Сейчас этот комментарий отсутствует, но издание Oboz.ua успело сделать скриншот.

"Ты в своем уме? Что ты пишешь? Боже...Хотя о каком я уме, когда это о тебе", - написала возмущенная Мозговая.

Камалия не стала молчать, а ответила на комментарий. Артистка отметила, что Елена Мозговая, мол, в этой ситуации поступила бы так же. Также певица добавила, что продюсер дружит с женщиной, которая ее предала, якобы поэтому и защищает.

"Когда вы будете на моем месте, тогда и поймете! А я пишу правду! Знаю, что вы с ней дружите и будете защищать", - ответила певица.

