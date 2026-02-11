Елена Мозговая жестко раскритиковала Руслану за слова о Laud на нацотборе на "Евровидение-2026"

Елена Мозговая и Руслана

Украинский продюсер Елена Мозговая жестко ответила певице Руслане за ее комментарии о выступлении финалиста нацотбора на "Евровидение-2026" Laud.

Национальный отбор отгремел 7 февраля. Однако скандалы вокруг конкурса не утихают до сих пор. В частности, продюсер Елена Мозговая не оценила высказывания Русланы о выступлении финалиста Laud.

Артист участвовал в нацотборе с песней Lightkeeper. Судья Руслана оценила его голос, однако посоветовала ему не приносить на конкурс "фирму", мол, лучше отдавать предпочтение "гуцульскому".

"Мне очень понравился голос Laud. Laud, только не надо фирму сюда приносить. Лучше возьми гуцульские кугыкание. Джа тебя научит", — выдала Руслана.

Однако Елена Мозговая категорически с ней не согласна. Продюсер подчеркнула, что "Евровидение" — это и есть конкурс "фирмы". Также знаменитость саркастически добавила, что "лучше всю жизнь прыгать и кричать "гей". Елена Мозговая поддержала Laud и пожелала ему в будущем получить "Грэмми".

"Попался мне на глаза совет Русланы Laud о "не надо здесь этой фирмы". И действительно, зачем нам "фирма" на "Евровидении", да и вообще в Украине! Давайте будем всю жизнь прыгать и кричать гей, гей, гей... Laud, ты крутой фирмач и слава Богу, что это так! Вперед за "Грэмми", — возмутилась Елена Мозговая.

Напомним, на нацотборе на "Евровидение-2026" также был скандал, связанный с певицей Jerry Heil. Артистка возмутилась, что ее номер не показали полностью в эфире. В "Суспільном" уже объяснили, почему так произошло.